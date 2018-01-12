 بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت ﻿
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بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 02:39 بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت | مجتمع
بالصور: التهميش والإقصاء يطال مسقط رأس رئيس الحكومة العثماني بمدينة تافراوت
يعاني عدد من الدواوير بمدينة تافراوت من التهميش والإقصاء من سلم التنمية بالمغرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر دوار اسكاور التابع للجماعة الترابية ''أملن'' إقليم تيزنيت التي ينحدر منها رئيس

شوف تيفي:

يعاني عدد من الدواوير بمدينة تافراوت من التهميش والإقصاء من سلم التنمية بالمغرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر دوار اسكاور التابع للجماعة الترابية ''أملن'' إقليم تيزنيت التي ينحدر منها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا تتجاوز رفوف المسؤولين وتقبع بالمندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة بتيزنيت أو بمكتب مندوبية التجهيز ورفوف جماعة أملن.

فمنذ سنة 1995 و ساكنة دوار اسكاور عبر جمعيتهم يطالبون المندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة بترميم العين الموجودة بدوار اسكاور و التي تستعمل مياهها في ري المزروعات المختلفة فمنذ سنة 1995 و الجمعية تدائب بإرسال طلباتها المتكررة للجهات المختصة من أجل إنقاذ العين المذكورة خصوصا وأن المياه المتدفقة منها قد انخفض صبيبها بشكل مثير وخطير، جراء انسداد بعض الخطارات الباطنية التي تمر منها المياه، والغريب في الأمر حسب ساكنة المنطقة أن مصالح مندوبية الفلاحة لم تكلف نفسها عناء الرد على طلبات الساكنة والاطلاع على العين للوقوف على الأضرار التي لحقت بها نتيجة للإهمال وعدم الاكثرات لهاته الطلبات.

ينضاف إلى هذا المشكل حسب نفس المصادر الوضعية الكارثية التي تعرفها الطريق غير المعبدة الرابطة بين الدوار و الطريق الوطنية رقم 105، و بالرغم من طلبات الساكنة والوعود المتكررة من طرف المنتخبين من أجل تعبيد هذه الطريق على مسافة 2 كلم خاصة أنها طريق حيوية بالنسبة للساكنة، إضافة إلى السياح القادمين إلى الدوار لالتقاط الصور مع المعلمة السياحية الطبيعية ''راس الأسد'' المعروف بأملن والذي لا محال سيتضاعف عددهم إذا ما تم الإسراع بعملية الإصلاح والاستجابة لمتطلبات الساكنة.

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شوف تيفي أملن اسكاور تافراوت

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