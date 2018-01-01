 صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش ﻿
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صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق

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صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 01:54 صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق
صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش
كما سبق ونشرت ''شوف تيفي'' في مقال سابق استنكارعدد من ساكنة جماعة وقيادة أقاإيغان بمدينة طاطا الطريقة التي اعتمدها رئيس الجماعة المنتهية ولايته (م.ج) وأتباعه في حزب الوردة، في تجديد جمعية تسيير مؤسسة

شوف تيفي:

كما سبق ونشرت ''شوف تيفي'' في مقال سابق استنكارعدد من ساكنة جماعة وقيادة أقاإيغان بمدينة طاطا الطريقة التي اعتمدها رئيس الجماعة المنتهية ولايته (م.ج) وأتباعه في حزب الوردة، في تجديد جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ''دار الطالب'' بعدما وجه الدعوة إلى زملاء له في حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل حضور الجمع العام بصفتهم منخرطين، وإقصاء أغلبية الساكنة من الاجتماع.

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع مصور صباح اليوم يبين كيف تعامل رئيس جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ''دار الطالب'' مع المواطنين الذين توافدوا إلى المؤسسة المعلومة، ورفض السماح لهم بالدخول بدعوى عدم انخراطهم في الجمعية التي تسير '' دار الطالب'' التي يديرها.

يذكر أن أغلب الذين حضروا وإن كانوا ليس لهم أبناء في دار الطالب جلبهم (م.ج) من أجل كسب ولاية جديدة عن طريق كسب الأغلبية بالتحايل على القانون عن طريق فتح باب الانخراط في وجه الموالين له لاستخدامهم كأداة للرفع من حظوظ الظفر بتسيير الجمعية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي دار الطالب الأغلبية الرعاية الاجتماعية

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