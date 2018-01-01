بعد القيل والقال حول مستقبل زيدان بالريال.. هذا ما تقرر رسميا ﻿

بعدما تداولت أخبار تفيد باقتراب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من مغادرة الميرينغي، مددت إدارة النادي يوم أمس الأربعاء عقد زيدان إلى غاية عام 2020.

شوف سبور

بعدما تداولت أخبار تفيد باقتراب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من مغادرة الميرينغي، مددت إدارة النادي يوم أمس الأربعاء عقد زيدان إلى غاية عام 2020.

وأمام هذا الأمر قال زيدان، ''أنا أستمتع بما أقوم به يوميا، لأن هذا هو واقع الأمور، لا يمكنني التوقع بأني سأكون مدربا بعد عامين أو ثلاثة أعوام، لأن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، أعلم كيف تسير، لا شيء أكثر من ذلك، حتى هذا العقد لا يغير أي شيء''.

تجدر الإشارة، إلى أن زيدان أشرف على تدريب النادي الملكي في منتصف موسم (2015-2016)، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقاد الميرنغي بعد أشهر إلى التتويج باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم احتفظ باللقب، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في البطولة بحلتها الجديدة.