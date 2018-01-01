منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر ﻿

قررت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 16 يناير، لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها، الجامعة الوطنية

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قررت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 16 يناير، لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أمام المقر المركزي لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط.

وتأتي مشاركة النقابة في الاحتجاجات حسب بلاغها من أجل المطالبة بإلغاء تسقيف الأجر الذي يتم على أساسه احتساب المعاش، وإلغاء احتساب مقدار المعاش على أساس معدل أجر سنوات العمل كاملة.

النقابة طالبت باعتماد نسبة 2.5% لاحتساب مقدار المعاش إلى حدود أجرأة إصلاح صندوق التقاعد، موجهة دعوة إلى كل الجهات المعنية من أجل فتح الحوار والاستجابة الفورية إلى هذه المطالب.

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، ما أسمته ''بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وتملص الحكومة من الاستجابة للمطالب الحيوية للشغيلة ووضع حد للتدهور المتواتر في أوضاعها الاجتماعية، بسبب الإمعان في تمرير سياسات وبرامج لها آثار كارثية في جميع المستويات''.