خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يوثق لحظة محاولة سائق سيارة خفيفة، دهس شرطي مرور بمدينة أكادير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يوثق لحظة محاولة سائق سيارة خفيفة، دهس شرطي مرور بمدينة أكادير.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الواقعة، فإن المصالح الأمنية، وضعت أمس الأربعاء، شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب محاولة الاعتداء على شرطي مرور على مستوى حي السلام بمدينة أكادير.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطي كان يحاول القيام بواجبه المهني إلا أن السائق، رفض الاستجابة وصدم الشرطي بسيارته الخفيفة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وأوقفت المعني بالأمر.