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معلومات مثيرة عن لاعب برشلونة الجديد

بتاريــخ : 12 يناير 2018 / 00:10 معلومات مثيرة عن لاعب برشلونة الجديد | سبور
معلومات مثيرة عن لاعب برشلونة الجديد
بعدما تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يومه الخميس مع لاعبه الجديد الكولومبي ييري مينا مقابل بلغ 8 .11 مليون يورو، نشر النادي الكتلاني عبر موقعه معلومات تخص الوافد الجديد.

شوف سبور

 بعدما تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يومه الخميس مع لاعبه الجديد الكولومبي ييري مينا مقابل بلغ 8 .11 مليون يورو، نشر النادي الكتلاني عبر موقعه معلومات تخص الوافد الجديد.

يعتبر ييري مينا أول كولومبي في برشلونة، وشارك الأخير للمرة الأولى مع المنتخب الوطني الكولومبي في مباراة رسمية في 6 أكتوبر 2016، وسجل هدفه الأول في 11 أكتوبر في التعادل 2-2 مع أوروغواي.

 يعتبر مينا أطول لاعب في فريق برشلونة الحالي حيث يبلغ طوله 1.95 سنتيمتر، يليه بيكيه (1.94m)، بوسكيتس (1.89m)، أندريه جوميز (1.88m).

لاعب برشلونة الجديد، لديه مشروع خيري بدأ في نهاية عام 2016 بمسقط رأسه في كولومبيا، والذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين.

 وأشار موقع البلوغرانا، أن ييري مينا بدأ مسيرته الكروية كحارس مرمى، لكنه قرر تغيير مركزه ليصبح حاليا واحدا من أفضل المدافعين في العالم.

تجدر الإشارة، إلى أن ييري مينا يعد ثاني الوافدين على برشلونة بعدما تعاقد الأخير مع مهاجم لفيربول كوتينيو خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

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