خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء ﻿

بعد أسابيع من تداول فيديو يوثق قيام أفراد عصابة على سيارة رباعية الدفع بسرقة أكسسوارات السيارات، ظهر يومه الخميس، مقطع فيديو جديد، يظهر نفس أفراد العصابة بزي مشابه للزي الخاص بحراس السيارات

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من تداول فيديو يوثق قيام أفراد عصابة على سيارة رباعية الدفع بسرقة أكسسوارات السيارات، ظهر يومه الخميس، مقطع فيديو جديد، يظهر نفس أفراد العصابة بزي مشابه للزي الخاص بحراس السيارات متلبسين بسرقة ''المرايا'' الجانبية لإحدى السيارات.

وحسب ناشري الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي فإن أحداثه جرت خلال الأسبوع الجاري على مستوى حي الألفة بالبيضاء، حيث رصدت كاميرا مراقبة مثبة بإحدى الشوارع لحظة تنفيد عصابة الكاطكاط لعملية السرقة.

وكان آلاف النشطاء قد طالبوا المصالح الأمنية باعتقال أفراد هذه العصابة التي قد تكون لها أنشطة إجرامية أخطر من سرقة أكسسوارات السيارات.

