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المغرب التطواني يفسخ عقد اللاعب ندياي

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 23:20 المغرب التطواني يفسخ عقد اللاعب ندياي | سبور
المغرب التطواني يفسخ عقد اللاعب ندياي
فسخ فريق المغرب التطواني اليوم الخميس العقد الذي يربطه بالمدافع السينغالي أوليفي ندياي بتوصية من المدرب يوسف فرتوت .

شوف سبور

فسخ فريق المغرب التطواني اليوم الخميس العقد الذي يربطه بالمدافع السينغالي أوليفي ندياي بتوصية من المدرب يوسف فرتوت .

وكان اللاعب السينغالي قد وقع في صفوف الحمامة البيضاء بداية الموسم الجاري ، بطلب من المدرب فؤاد الصحابي بعقد يمتد لموسمين ، إلا أن المدافع ندياي لم يقنع المدرب السابق عبد الحق بن شيخة والمدرب الحالي يوسف فرتوت .

ونشر الموقع الرسمي للمغرب التطواني اليوم الخميس خبر فسخ عقد اللاعب السنغالي بدعوى أنه لم يقنع مدرب الفريق يوسف فرتوت ، مما جعل الفريق يضعه ضمن لائحات المغادرين مع خمسة لاعبين آخرين خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

ويحتل فريق المغرب التطواني المركز الأخير في سبورة ترتيب البطولة الاحترافية اتصالات المغرب برصيد 6 نقاط خلال 15 مباراة ، ويسعى أبناء المدرب يوسف فرتوت خلال الشطر الثاني من البطولة ، اللعب على البقاء ضمن منافسات القسم الوطني الأول .

 

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