شعلات فتونس...تأجيل مباريات الجولة القادمة لكرة القدم تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده البلاد ﻿

ازدادت حدة وتيرة الاحتجاجات في تونس بين المتظاهرين وقوات الأمن في مزيد من المناطق على خلفية الزيادات في الأسعار، في وقت تطالب أحزاب سياسية بتعليق العمل ببعض بنود قانون المالية الجديد، ما لم تتخذ

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ازدادت حدة وتيرة الاحتجاجات في تونس بين المتظاهرين وقوات الأمن في مزيد من المناطق على خلفية الزيادات في الأسعار، في وقت تطالب أحزاب سياسية بتعليق العمل ببعض بنود قانون المالية الجديد، ما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 محتج متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات اقتصادية، بينما انتشر حوالي2000 جندي في مدن تونسية.

وبالموازاة مع هذا الاحتقان قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تأجيل مباريات الجولة القادمة للرابطة الثانية لكرة القدم إلى موعد لاحق، وأرجع الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان له اليوم قرار تأجيل المباريات إلى أسباب أمنية.

يذكر أن عدداً من المحافظات التونسية تعيش منذ أربعة أيام على وقع احتجاجات وعمليات شغب ومصادمات مع قوات الأمن التونسية على خلفية إقرار الحكومة زيادة في الأداءات في قانون المالية الجديد.