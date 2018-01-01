 شعلات فتونس...تأجيل مباريات الجولة القادمة لكرة القدم تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده البلاد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات | دولي

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر | مجتمع

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها | حوادث و حقوق

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها

عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية | بوليتيك

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية

حصري..أول صورة للفنانة لطيفة رأفت بعدما تخنقات وداوها للمستشفى..وها شنو وقع ليها مع عروس مغربية وعريسها المصري | ثقافة و فنون

حصري..أول صورة للفنانة لطيفة رأفت بعدما تخنقات وداوها للمستشفى..وها شنو وقع ليها مع عروس مغربية

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

شعلات فتونس...تأجيل مباريات الجولة القادمة لكرة القدم تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده البلاد

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 23:17 شعلات فتونس...تأجيل مباريات الجولة القادمة لكرة القدم تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده البلاد | سبور
شعلات فتونس...تأجيل مباريات الجولة القادمة لكرة القدم تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده البلاد
ازدادت حدة وتيرة الاحتجاجات في تونس بين المتظاهرين وقوات الأمن في مزيد من المناطق على خلفية الزيادات في الأسعار، في وقت تطالب أحزاب سياسية بتعليق العمل ببعض بنود قانون المالية الجديد، ما لم تتخذ

شوف تيفي:

ازدادت حدة وتيرة الاحتجاجات في تونس بين المتظاهرين وقوات الأمن في مزيد من المناطق على خلفية الزيادات في الأسعار، في وقت تطالب أحزاب سياسية بتعليق العمل ببعض بنود قانون المالية الجديد، ما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 محتج متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات اقتصادية، بينما انتشر حوالي2000 جندي في مدن تونسية.

وبالموازاة مع هذا الاحتقان قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تأجيل مباريات الجولة القادمة للرابطة الثانية لكرة القدم إلى موعد لاحق، وأرجع الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان له اليوم قرار تأجيل المباريات إلى أسباب أمنية.

يذكر أن عدداً من المحافظات التونسية تعيش منذ أربعة أيام على وقع احتجاجات وعمليات شغب ومصادمات مع قوات الأمن التونسية على خلفية إقرار الحكومة زيادة في الأداءات في قانون المالية الجديد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الاتحاد التونسي لكرة القدم الاحتقان قوات الأمن التونسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوداد يخصص 120 مليون سنتيم للفوز بنجم البطولة الاحترافية | سبور

الوداد يخصص 120 مليون سنتيم للفوز بنجم البطولة الاحترافية

بعد القيل والقال حول مستقبل زيدان بالريال.. هذا ما تقرر رسميا | سبور

بعد القيل والقال حول مستقبل زيدان بالريال.. هذا ما تقرر رسميا

بعد فسخ عقد رابح.. الناصيري يمدد عقد أحد المدافعين | سبور

بعد فسخ عقد رابح.. الناصيري يمدد عقد أحد المدافعين

معلومات مثيرة عن لاعب برشلونة الجديد | سبور

معلومات مثيرة عن لاعب برشلونة الجديد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائق سابق بحافلات نقل المدينة يكشف عن حقائق جد خطيرة: الطوبيسات مبقاتش صالحة وحياة الركاب في خطر | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

سائق سابق بحافلات ''نقل المدينة'' يكشف عن حقائق جد خطيرة: ''الطوبيسات مبقاتش صالحة وحياة الركاب في خطر''

بالفيديو..أصحاب الطاكسيات ينظمون وقفة احتجاجية: اللهم إن هذا منكر شركة إيبير وكريمة خرجوا علينا | خارج البلاطو

بالفيديو..أصحاب الطاكسيات ينظمون وقفة احتجاجية: ''اللهم إن هذا منكر شركة إيبير وكريمة خرجوا علينا''

بالفيديو..من قلب ملعب مولاي رشيد بالبيضاء: شوفو كيفاش مرت استعدادت حكام الشان | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب ملعب مولاي رشيد بالبيضاء: شوفو كيفاش مرت استعدادت حكام ''الشان''

شوف تيفي في قلب عاصمة الثلوج مدينة إيفران الساحرة...شوفو كيفاش تفاعل العقاوي مع الزوار المغاربة | خارج البلاطو

شوف تيفي في قلب عاصمة الثلوج مدينة إيفران الساحرة...شوفو كيفاش تفاعل العقاوي مع الزوار المغاربة

﻿

آخر المستجدات

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات | دولي

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر | مجتمع

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.