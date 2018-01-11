عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خادمة لدى أسرة بأنفا بالبيضاء، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالدائرة الأمنية الثالثة وهي في حالة صحية جد حرجة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خادمة لدى أسرة بأنفا بالبيضاء، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالدائرة الأمنية الثالثة وهي في حالة صحية جد حرجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الخادمة المنحدرة من مدينة ورزازات والبالغة من العمر حوالي 17 سنة، أكدت للمصالح الأمنية بأن مشغلتها قامت بتعذيبها بالكي بواسطة شوكة ''فورشيط'' وضعتها على النار.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية وبتنسيق مع النيابة العامة، نقلت الخادمة الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف ومنه إلى قسم الحروق بمستشفى ابن رشد لتلقي الاسعافات الضرورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة القضائية والعلمية حلت بهذا المستشفى الأخير ودخلتا على الخط للكشف عن ظروف وملابسات تعذيب الخادمة.