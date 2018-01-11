 عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات | دولي

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر | مجتمع

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها | حوادث و حقوق

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها

عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية | بوليتيك

وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية

حصري..أول صورة للفنانة لطيفة رأفت بعدما تخنقات وداوها للمستشفى..وها شنو وقع ليها مع عروس مغربية وعريسها المصري | ثقافة و فنون

حصري..أول صورة للفنانة لطيفة رأفت بعدما تخنقات وداوها للمستشفى..وها شنو وقع ليها مع عروس مغربية

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 22:49 عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..خدامة قاصر هربات عند البوليس في كازا وكلها مكويا بالنار+تفاصيل مرعبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خادمة لدى أسرة بأنفا بالبيضاء، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالدائرة الأمنية الثالثة وهي في حالة صحية جد حرجة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خادمة لدى أسرة بأنفا بالبيضاء، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالدائرة الأمنية الثالثة وهي في حالة صحية جد حرجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الخادمة المنحدرة من مدينة ورزازات والبالغة من العمر حوالي 17 سنة، أكدت للمصالح الأمنية بأن مشغلتها قامت بتعذيبها بالكي بواسطة شوكة ''فورشيط'' وضعتها على النار.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية وبتنسيق مع النيابة العامة، نقلت الخادمة الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف ومنه إلى قسم الحروق بمستشفى ابن رشد لتلقي الاسعافات الضرورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة القضائية والعلمية حلت بهذا المستشفى الأخير ودخلتا على الخط للكشف عن ظروف وملابسات تعذيب الخادمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خادمة مدينة ورزازات قاصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو...ردو بالكم:عصابة الكاطكاط تعود مرة أخرى لسرقة أكسسوارات السيارات بالبيضاء

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها | حوادث و حقوق

عاجل.... القبض على ربة البيت التي اعتدت على خادمتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائق سابق بحافلات نقل المدينة يكشف عن حقائق جد خطيرة: الطوبيسات مبقاتش صالحة وحياة الركاب في خطر | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

سائق سابق بحافلات ''نقل المدينة'' يكشف عن حقائق جد خطيرة: ''الطوبيسات مبقاتش صالحة وحياة الركاب في خطر''

بالفيديو..أصحاب الطاكسيات ينظمون وقفة احتجاجية: اللهم إن هذا منكر شركة إيبير وكريمة خرجوا علينا | خارج البلاطو

بالفيديو..أصحاب الطاكسيات ينظمون وقفة احتجاجية: ''اللهم إن هذا منكر شركة إيبير وكريمة خرجوا علينا''

بالفيديو..من قلب ملعب مولاي رشيد بالبيضاء: شوفو كيفاش مرت استعدادت حكام الشان | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب ملعب مولاي رشيد بالبيضاء: شوفو كيفاش مرت استعدادت حكام ''الشان''

شوف تيفي في قلب عاصمة الثلوج مدينة إيفران الساحرة...شوفو كيفاش تفاعل العقاوي مع الزوار المغاربة | خارج البلاطو

شوف تيفي في قلب عاصمة الثلوج مدينة إيفران الساحرة...شوفو كيفاش تفاعل العقاوي مع الزوار المغاربة

﻿

آخر المستجدات

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى دار الطالب ...أوهــا علاش | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

صـــادم وبالفيديو.. رئيس جماعة سابق يعربد ويمنع بالقوة دخول مواطنين إلى ''دار الطالب'' ...أوهــا علاش

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات | دولي

صـــادم.. تحقيقات في تمويل حزب الله من طرف كبار تجار المخدرات

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر | مجتمع

منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يطالبون بإلغاء تسقيف الأجر

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..ولد الفشوش يعتدي على رجل شرطة بمدينة أكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.