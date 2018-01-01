 وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية ﻿
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وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 22:39 وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية | بوليتيك
وزارة الداخلية تفصح عن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية
عقدت اللجان الإدارية برئاسة مجموعة من القضاة اجتماعات مكثفة مرتبطة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الإنتخابية العامة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، وذلك في الفترة الماضية الممتدة بين 5

شوف تيفي:

عقدت اللجان الإدارية برئاسة مجموعة من القضاة اجتماعات مكثفة مرتبطة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الإنتخابية العامة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، وذلك في الفترة الماضية الممتدة بين 5 و9 يناير الجاري بهدف دراسة طلبات القيد الجديد وطلبات نقل المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.

وقامت اللجان المذكورة حسب بلاغ وزارة الداخلية بتضمين القرارات التي اتخذتها في جدول تعديله مؤقتة تم إيداعها بمكتب السلطات الإيدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رفقة لوائح السنة المنصرمة، رهن إشارة المرور وذلك إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

ومن جانبه ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية ، البالغين سن 18 شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 3مارس 2018، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم من خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابي ةالعامة.

وأشار البلاغ أنه يجوز لكل شخص يعتبر اللائحة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وذكر وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاد القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية بين 10 و14 فبراير القادم.

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