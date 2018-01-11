 حصري وبالصورة..هذه هي حقيقة فيديو الشيخ السلفي الثري والمتزوج من 3نساء الذييمارس شذوذه الجنسي على طفلة فوق سطح منزل بسيدي سليمان ﻿
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حصري وبالصورة..هذه هي حقيقة فيديو الشيخ السلفي الثري والمتزوج من 3نساء الذييمارس شذوذه الجنسي على طفلة فوق سطح منزل بسيدي سليمان

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 21:49 حصري وبالصورة..هذه هي حقيقة فيديو الشيخ السلفي الثري والمتزوج من 3نساء الذييمارس شذوذه الجنسي على طفلة فوق سطح منزل بسيدي سليمان | دولي
حصري وبالصورة..هذه هي حقيقة فيديو الشيخ السلفي الثري والمتزوج من 3نساء الذييمارس شذوذه الجنسي على طفلة فوق سطح منزل بسيدي سليمان
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو ومعطيات تقول إن أحداثه الفاضحة والصادمة، جرت فصولها بمدينة سيدي سليمان، وأن بطله مسن سلفي ميسور متزوج بثلاث نساء، أقدم على إرغام طفلة جيرانه على ممارسة الشذوذ الجنسي

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو ومعطيات تقول إن أحداثه الفاضحة والصادمة، جرت فصولها بمدينة سيدي سليمان، وأن بطله مسن سلفي ميسور متزوج بثلاث نساء، أقدم على إرغام طفلة جيرانه على ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

ومن أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة ورفعا لكل لبس بما تم تداوله عن صلة الفيديو بمدينة سيدي سليمان، تمكنت ''شوف تيفي'' من خلال تحرياتها الخاصة من العثور على المصدر الرئيسي للفيديو، ويتعلق الأمر بموقع هندي، قام بنشره بتاريخ 28 مارس 2017.

وأوضح موقع ''HINDUTIVA'' الهندي في خبر له أن الأمر يتعلق بشيخ، أقدم بولاية ''أوتار براديش'' الهندية، على استدراج ''صبية'' لممارسة الشذوذ الجنسي معه، مقابل منحها مبلغا ماليا.

تجدر الإشارة إلى أن المواقع الهندية الني نشرت فيديو الواقعة، قامت بحذفه نظرا لمضمونه الصادم والخادش للحياء.

جنس اغتصاب

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شيخ سلفي سيدي سليمان الشذوذ الجنسي موقع هندي

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