بالفيديو..يوسف بوعبيد يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء ﻿

كشف الرجاوي ''عصام.إبراهيمي'' مساء يومه الخميس بأن صديقه يوسف بوعبيد المنخرط بفريق الرجاء البيضاوي، قرر الانسحاب من سباق الفوز برئاسة الفريق الأخضر، نظرا لعدم وجود إجماع عليه وأيضا بسبب ما يقع داخل

''شوف تيفي''

كشف الرجاوي ''عصام.إبراهيمي'' مساء يومه الخميس بأن صديقه يوسف بوعبيد المنخرط بفريق الرجاء البيضاوي، قرر الانسحاب من سباق الفوز برئاسة الفريق الأخضر، نظرا لعدم وجود إجماع عليه وأيضا بسبب ما يقع داخل البيت الرجاوي.

وأوضح عصام بأن صفحات فيسبوكية، تداولت معطيات تشير إلى أن محمد بودريقة، دفع بيوسف بوعبيد من أجل المنافسة على كرسي رئاسة الفريق الأزرق وهي معلومة مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بوعبيد أبلغه بمعلومات خاصة بلقاء جمعه بالرئيس الحالي سعيد حسبان والذي طالبه بالتخلي عن الترشح خلال الجمع العام نظرا للمشاكل التي يعيشها الفريق.

وأشار المتحدث في مقطع فيديو نشره على حسابه بالفيسبوك أن بوعبيد كان يأمل في وقوع التحام بين جميع المرشحين من أجل خدمة الفريق الأخضر ماديا.