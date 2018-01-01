رئيس فريق شبيبة القبائل الجزائري يرفض الزاكي ويصدمه بتصريح مثير ﻿

صدم شريف ملال الرئيس الجديد لنادي شبيبة القبائل لكرة القدم، الإطار الوطني بادو الزاكي في خروج إعلامي مثير يؤكد من خلاله عدم إتمام المفاوضات معه مفضلا الجزائري نور الدين السعدي.

شوف سبور

صدم شريف ملال الرئيس الجديد لنادي شبيبة القبائل لكرة القدم، الإطار الوطني بادو الزاكي في خروج إعلامي مثير يؤكد من خلاله عدم إتمام المفاوضات معه مفضلا الجزائري نور الدين السعدي.

وقال الرئيس الجديد لفريق شبيبة القبائل، في تصريح لموقع الهداف، إنه أوقف المفاوضات مع بادو الزاكي، لأنه في اتصال دائم مع المدرب الجزائري نور الدين السعدي، وسيكون بنسبة كبيرة المدرب الجديد لشبيبة القبائل.

وأكد ملال، أن نور الدين السعدي أفضل من بادو الزاكي، موضحا أنه لا داعي للبحث عن مدرب خارج الجزائر ، وتابع قائلا : "نحن نملك هنا شخصاً سيقدم الإضافة للشبيبة".