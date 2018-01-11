عاجل وحصري..اعتقال لاعب مغربي شهير سكران في قلب مراكش والقضية عندو صعيبة بزاف+تفاصيل جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اعتقلت أول أمس الأربعاء، أيوب سكومة، لاعب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، وهو في حالة سكر خلال قيادته لسيارته الشخصية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اعتقلت أول أمس الأربعاء، أيوب سكومة، لاعب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، وهو في حالة سكر خلال قيادته لسيارته الشخصية.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل اعتقال اللاعب السابق للوداد، أن هذا الأخير دخل في نقاش حاد مع أحد الأشخاص بالشارع العام، بعد أن اتهمه بمحاولة سرقة هاتفه النقال، لتحل المصالح الأمنية بعين المكان من أجل المعاينة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين لها أن اللاعب كان في حالة سكر ويتولى السياقة وهو سكران .

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت أيوب سكومة بسبب سياقته لسيارته وهو في حالة سكر، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.