بالأرقام ... هذا ما قدمه عموتة مع الوداد البيضاوي ﻿

وجهت الجماهير الودادية، الشكر الخاص للطاقم التقني السابق الذي قاد الوداد الرياضي للتتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة 19 في البطولة الاحترافية إضافة لأول مشاركة في نهائيات كأس العالم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

وجهت الجماهير الودادية، الشكر الخاص للطاقم التقني السابق الذي قاد الوداد الرياضي للتتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة 19 في البطولة الاحترافية إضافة لأول مشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

وحقق المدرب الحسين عموتة المدرب المقال من الفريق بقرار من المكتب المسير، العديد من النتائج الإيجابية منذ التحاقه في 6 من شهر يناير من العام الماضي إلى غاية رحيله في 9 يناير 2018 خلال 49 مباراة.

وفاز عموتة رفقة الوداد في 25 مباراة و10 تعادلات و14 هزائم بنسبة 51 في المائة من الإنتصارات ما بين عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الاحترفية.