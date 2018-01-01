قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة العمال الذين يشتغلون في الآبار بجرادة ﻿

نظمــت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجرادة، أمس الأربعاء بمركز الأمراض التنفسية والسحار الرملي التابع للمستشفى الإقليمي لجرادة، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة العمال الذين يشتغلون في

''شــوف تيـفي''

نظمــت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجرادة، أمس الأربعاء بمركز الأمراض التنفسية والسحار الرملي التابع للمستشفى الإقليمي لجرادة، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة العمال الذين يشتغلون في آبار الاستغلال العشوائي للفحم الحجري وأفراد عائلاتهم.

وبحسب ''بلاغ '' لعمالة الإقليم، فإن هذه القافلة التي أشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي يتكون من 35 فردا، شملت فحوصات وتشخيصات، وكذا المعالجة الطبية لبعض الحالات، في تخصصات طب الأطفال وطب العيون وطب أمراض الجهاز الهضمي وطب الأسنان وطب الأمراض الجلدية وطب أمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء والتوليد وطب الأمراض التنفسية وطب أمراض الغدد والسكري والطب الباطني وطب الأمراض النفسية والطب العام.

وتندرج هذه المبادرة ، يضيف المصدر ، في سياق الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات الطبية من ساكنة الإقليم، واستفاد من خدمات هذه القافلة 872 شخصا ينحدرون من مدينة جرادة و جماعة لعوينات (دائرة أحواز جرادة الشمالية).