مواطنة من مدينة القنيطرة تشتكي من الروائح الكريهة لمحل''طولوري'' والجهات المسؤولة تقفل آذانها ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنة من مدينة القنيطرة مفادها أنها تعاني منذ سنة 2013 من الروائح الكريهة التي تخرج من محل صباغة السيارات الموجود بالحي الذي تقطن فيه .

شوف تيفي

توصلت قناة ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنة من مدينة القنيطرة مفادها أنها تعاني منذ سنة 2013 من الروائح الكريهة التي تخرج من محل صباغة السيارات الموجود بالحي الذي تقطن فيه .

وكشفت المواطنة في نفس الشكاية أن سكان حي الأمل المعروف بأولاد ''عرفة'' الكائن بمدينة القنيطرة يعانون من الروائح الكريهة الناتجة عن المواد التي يستعملها صاحب محل لصباغة السيارات مضيفة أن تلك المواد مسرطنة وأن صاحب المحل يشتغل منذ زمن بعيد بدون رخصة قانونية.

وذكرت المشتكية أنها تعاني من الحساسية على مستوى عينيها كما أصيبت طفلتها بمرض الحساسية المزمن على مستوى جهازها التنفسي.

ويشار إلى أن سكان منطقة الأمل رفعوا أكثر من شكاية إلى الجهات المعنية يشتكون فيها صاحب محل صباغة السيارات الذي يشتغل طيلة أيام الأسبوع ويسبب لهم الكثير من الإزعاج بالإضافة إلى الأمراض التي سبق ذكرها.