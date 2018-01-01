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فضيحة وبالفيديو..بعد أقل من سنة على تشييده: المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان مهدد بالانهيار

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 19:13 فضيحة وبالفيديو..بعد أقل من سنة على تشييده: المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان مهدد بالانهيار | مجتمع
فضيحة وبالفيديو..بعد أقل من سنة على تشييده: المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان مهدد بالانهيار
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر بروز تشققات داخل المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، بالرغم من أنه حديث التشييد.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر بروز تشققات داخل المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، بالرغم من أنه حديث التشييد.

وحسب مصدر ''حقوقي'' لـ ''شوف تيفي'' فإن المستشفى المذكور أصبح مهددا بالانهيار عقب ظهور العديد من الشقوق وخاصة بالمستعجلات، معبرا في الوقت نفسه عن استغرابه الشديد لحالة المستشفى بعد أقل من سنة على تشييده.

وأشار ذات المصدر أن صفقة بنائه كلفت الدولة ''الملايين'' وبالتالي فإن ظهور شقوق به، أثار استغراب الساكنة التي طالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في ظهور هذه العيوب داخل المستشفى.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تشققات المستشفى الإقليمي سيدي سليمان

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