فيديو سيثير ضجة واسعة..بعد منع وضع البرابولات ونشر الغسيل والزرابي: ''نشر مانطات في الواجهة ديال مقر مجلس المدينة'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو مثير، يظهر ''نشر'' مجموعة من الأغطية على السياج الخاص بواجهة مقر مجلس مدينة الدار البيضاء، بالرغم من أن القوانين التي تم الإعلان عنها بالجريدة الرسمية

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو مثير، يظهر ''نشر'' مجموعة من الأغطية على السياج الخاص بواجهة مقر مجلس مدينة الدار البيضاء، بالرغم من أن القوانين التي تم الإعلان عنها بالجريدة الرسمية بداية السنة الجارية، أكدت منع نشر ''الملابس'' أو الأغطية أووضع لاقطات الهواء في واجهات المنازل والعمارات السكنية وذلك حفاظا على المنظر العام.

وأكد مصدر محلي لـ ''شوف تيفي'' أن الفيديو يمكن وصفه بـ ''المضحك'' و المثير للسخرية، نظرا لمضمونه وارتباطه بالمخالفات الأخيرة التي تم الكشف عنها بالجريدة الرسمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تطبيق القانون في هذه الحالة يُلزم مجلس مدينة الدار البيضاء بدفع الغرامات الخاصة بهذه المخالفة.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس المدينة عليه أن يطبق القانون أولا على نفسه قبل أن يطبقه على ساكنة العاصمة الاقتصادية التي تفاجأت بمضامين هذه القوانين الجديدة، حيث تباينت الآراء بخصوصها بين موافق ومعبر عن إعجابه الكبير بها وبين رافض ومؤكد بأن بعض الفئات التي تعيش في أحياء فقيرة ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه إذا ما حاولت مثلا ''نشر'' الملابس والأغطية في واجهات المنازل.