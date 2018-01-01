هل يغامر المغرب التطواني بهذه الصفقة لصالح الوداد ؟ ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن سعيد الناصيري رئيس النادي دخل في مفاوضات مع فريق المغرب التطواني للفوز بعقد اللاعب زيد كروش خلال فترة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن سعيد الناصيري رئيس النادي دخل في مفاوضات مع فريق المغرب التطواني للفوز بعقد اللاعب زيد كروش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت ذات المصادر، أن الناصيري اقترح على الفريق التطواني، صفقات تبادلية وذلك بتسريح بعض اللاعبين لحساب فريق المغرب التطواني والفوز باللاعب كروش علما أن الفريق يمر من فترة صعبة جدا وفي حاجة ماسة إلى كافة لاعبيه خاصة بعد احتلاله المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد استغنى عن مجموعة من اللاعبين من بينهم رضى الهجهوج وعبد العظيم خضروف إضافة إلى الحارس عقيل.