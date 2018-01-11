وفاة سائق تريبورتور اليوم بعد وفاة سائق سيارة أمس في حادث اصطدام مروع ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' قد توفي هذا الصباح بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي '' الإدريسي'' بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي:

علمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' قد توفي هذا الصباح بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي '' الإدريسي'' بمدينة القنيطرة.

وكان الضحية قد تعرض يوم أمس الأربعاء لحادثة سير مروعة اصطدم فيها بسيارة من النوع الخفيف بمدينة القنيطرة منطقة ''الصياد''، أدت إلى وفاة سائق السيارة الذي كان يدرس بالأكاديمية العسكرية بمكناس في عين المكان.

ويشار إلى أن قناة ''شوف تيفي'' قد نشرت يوم أمس الأربعاء خبر حادثة السير المروعة التي راح ضحيتها سائق سيارة من النوع الخفيف بعد اصطدامه ب''تريبورتور'' أدت إلى وفاته في عين المكان.