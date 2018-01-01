بعد متابعة 4 صحافيين ... حكيم بنشماش يتناقض مع قراراته ويصادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة ﻿

بعد أيام قليلة من إعلان بنشماش في بلاغ رسمي متابعة 4 صحافيين بخصوص نشر معلومات سرية تتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد صادق مجلس المستشارين الثلاثاء في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 31.13

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بعد أيام قليلة من إعلان بنشماش في بلاغ رسمي متابعة 4 صحافيين بخصوص نشر معلومات سرية تتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد صادق مجلس المستشارين الثلاثاء في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ''الحق في الحصول على المعلومات''.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

واعتبر وزير الوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام إلى المبادرة الدولية المتعلقة بـ''الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة''.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.