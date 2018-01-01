ساكنة الفقيه بن صالح تنتفض في وجه مسؤوليها... ﻿

بعد الوقفتين الإنذاريتين أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأمام باب الأحد المنددتين بالارتفاع الصاروخي للفواتير، تنظم ساكنة الفقيه بن صالح وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة على الساعة 10

''شــوف تيفي''

بعد الوقفتين الإنذاريتين أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأمام باب الأحد المنددتين بالارتفاع الصاروخي للفواتير، تنظم ساكنة الفقيه بن صالح وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة على الساعة 10 صباحا أمام مقر البلدية تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة.

وحسب ''نــداء'' توصـلت ''شـوف تيفي'' بنسخة منه فقد اعتبر أن الرئيس وبعض المسؤولين يتعاملون بنوع من التسيب والفوضى والعشوائية في التسيير، الشيء الذي سبب في تعثر جل المشاريع وخاصة الشوارع المبرمجة ، وعدم احترام دفاتر التحملات واعتماد حلول ترقيعية وتحريكها في مواسم الانتخابات فقط.

كما ندد ''النداء'' بالأوضاع التي تعرفها الفرق المحلية الرياضة وعلى رأسها فريق الاتحاد الرياضي الذي أصبح في ''خبر كان'' باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة، وتساءل ''النداء'' عن الصمت المريب لمؤسسات الرقابة منذ 1997 .