حصري..هذا ما قالته الوزيرة شرفات أفيلال بعد خبر عيشها للرعب داخل طائرة بسبب سوء الأحوال الجوية ﻿

بعد تداول بعض المعطيات التي تشير إلى أن شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عاشت الرعب الشديد خلال سفرها عبر الطائرة من مدينة أكادير إلى البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ربطت ''شوف تيفي'' قبل

''شوف تيفي''

بعد تداول بعض المعطيات التي تشير إلى أن شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عاشت الرعب الشديد خلال سفرها عبر الطائرة من مدينة أكادير إلى البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ربطت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، الاتصال بها، والتي رفضت التعليق، واكتفت بتوجيه الشكر للاطمئنان على حالتها.

وقالت شرفات أفيلال في ردها على السؤال الخاص بحالتها بعد الواقعة: ''كنحتافلوا اليوم بتقديم وثيقة الاستقلال بارك الله فيكم شكرا على الاطمئنان''.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أن كاتبة الدولة شرفات أفيلال، عاشت ساعة من الجحيم فوق سماء مدينة البيضاء مساء أمس الأربعاء، بعد أن عجز قائد الطائرة التي كانت على متنها عن النزول بسبب سوء الأحوال الجوية.