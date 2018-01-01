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عاجل وبالفيديو..حضور مسؤولين من عمالة أنفا إلى مكان فاجعة السقف المنهار واللي خلفت مصرع شخص واحد

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 17:17 عاجل وبالفيديو..حضور مسؤولين من عمالة أنفا إلى مكان فاجعة السقف المنهار واللي خلفت مصرع شخص واحد | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..حضور مسؤولين من عمالة أنفا إلى مكان فاجعة السقف المنهار واللي خلفت مصرع شخص واحد
قام مسؤولون من مقاطعة وعمالة أنفا بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، بزيارة المنزل الذي انهار سقفه صباح اليوم، ما خلف مقتل شخص في عقده السادس وإصابة ابنيه بجروح طفيفة.

''شوف تيفي''

قام مسؤولون من مقاطعة وعمالة أنفا بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، بزيارة المنزل الذي انهار سقفه صباح اليوم، ما خلف مقتل شخص في عقده السادس وإصابة ابنيه بجروح طفيفة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن هذه الزيارة تأتي في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات المحلية للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، مشيرا إلى أن المنزل الذي شهد الفاجعة، يقطنه أشخاص بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر ذاته أن الحي الذي يتواجد به المنزل المنهار، يعرف تواجد العشرات من المنازل المهددة بالانهيار يقطنها ''زوافرية'' بطريقة غير قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث الخطير، وقع بسبب تواجد عدد كبير من الأكياس الرملية والعديد من المواد فوق سقف المنزل الذي لم يتحمل الوزن الزائد وانهار فوق رؤوس أفراد الأسرة التي تقطن به وهم نيام.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقاطعة عمالة أنفا المنزل السقف

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