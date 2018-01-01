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خاص.. مديرية التحكيم تخصص حيزا مهما للتواصل مع الجماهير المغربية

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 17:06 خاص.. مديرية التحكيم تخصص حيزا مهما للتواصل مع الجماهير المغربية | سبور
خاص.. مديرية التحكيم تخصص حيزا مهما للتواصل مع الجماهير المغربية
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستخصص حيزا مهما للتواصل مع عشاق المستديرة خلال منافسات البطولة الاحترافية حول الأخطاء

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستخصص حيزا مهما للتواصل مع عشاق المستديرة خلال منافسات البطولة الاحترافية حول الأخطاء التحكيمية.

وأفادت مصادر قريبة من الجامعة، أن بعد كل جولة من منافسات البطولة الاحترافية، سيصدر بلاغ عن مديرية التحكيم للكشف عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها للإجابة على كل التساؤلات المتعلقة بالتحكيم المغربي.

وذكرت ذات المصادر، أن هذا القرار جاء بعد الضجة الإعلامية التي تخلقها الجماهير المغربية وبعض الأندية احتجاجا على قرارات الحكام.

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شوف سبور المغرب البطولة الاحترافية

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