السلطات السعودية تسيطر على بن لادن ﻿

أكدت وكالة رويترز للأنباء نسبة إلى مصادرها أن السلطات السعودية قررت تولي الحكومة إدارة مجموعة بن لادن للبناء، كما تبحث السلطات نقل أصول بعض المجموعة إلى المملكة.

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أكدت وكالة رويترز للأنباء نسبة إلى مصادرها أن السلطات السعودية قررت تولي الحكومة إدارة مجموعة بن لادن للبناء، كما تبحث السلطات نقل أصول بعض المجموعة إلى المملكة.

وقد اعتقل بكر بن لادن الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن للمقاولات و الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن ضمن مجموعة الأمراء والشخصيات الذين شملتهم الاعتقالات...وتعتبر "مجموعة بن لادن" التي تأسست منذ أكثر من 80 عاما من أكبر الشركات العاملة في السعودية، وظلت تحتكر مشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة...واشتهرت بعد حادث سقوط رافعة أثناء أداء شعائر الحج سنة 2015 مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين.