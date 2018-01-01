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بشهادة أمريكية المغرب دولة أكثر أمنا من الجزائر وفرنسا وإسبانيا...

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 16:47 بشهادة أمريكية المغرب دولة أكثر أمنا من الجزائر وفرنسا وإسبانيا... | بوليتيك
بشهادة أمريكية المغرب دولة أكثر أمنا من الجزائر وفرنسا وإسبانيا...
أصدرت كتابة الدولة الأمريكية اليوم، قائمة دول العالم التي تشكل خطرا على مواطنيها عند السفر إليها من خلال تقسيمها إلى فئات، حيث صنف المغرب ضمن بلدان الفئة 1 التي تعيش حالة استقرار يكفي ''ممارسة

شوف تيفي

أصدرت كتابة الدولة الأمريكية اليوم، قائمة دول العالم التي تشكل خطرا على مواطنيها عند السفر إليها من خلال تقسيمها إلى فئات، حيث صنف المغرب ضمن بلدان الفئة 1 التي تعيش حالة استقرار يكفي ''ممارسة الاحتياطات العادية'' في السفر إليها. بينما حلت الجزائر في الفئة 2، حيث تصنف الفئة التي تتواجد فيها الجزائر بأن بعض مناطقها تشكل خطرا متزايدا بسبب الإرهاب. ونصحت واشنطن رعاياها بعدم السفر إلى المناطق القريبة من الحدود الشرقية والجنوبية في الجزائر وكذلك بعض المناطق في الصحراء، وجاء في تحذيرات الخارجية الأمريكية حسب مانشرته اليوم جريدة ''الشروق'' الجزائرية ''تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات في الجزائر، والإرهابيون يمكن أن يهاجموا دون سابق إنذار قوات الأمن الجزائرية''. وتم تصنيف تونس في الفئة 2، مثل الجزائر، وجاءت العديد من الدول الغربية في الفئة الثانية على غرار فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا، في حين توجد كل من النيجر وموريتانيا في الفئة 3 التي تدعو فيها واشنطن رعاياها إلى ''إعادة النظر في سفرهم إليها''، بينما حلت ليبيا ومالي في الفئة 4 والتي تدعو فيها واشنطن رعاياها إلى عدم السفر إليها.

 

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