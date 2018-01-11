السيــبة.. مجموعة أشخاص بالسوق الأسبوعي لجماعة تندرارة بفكيك يمنعون السلطات من مساعدة شخص أصيب في حادثة سير ﻿

أفادت السلطات المحلية بإقليم فكيك أن طفلا أصيب في حادثة سير، يومه الخميس 11 يناير 2018، بعد أن صدمته شاحنة على مستوى السوق الأسبوعي لجماعة تندرارة بإقليم فكيك، حيث تعمدت مجموعة من الأشخاص عرقلة تدخل

''شـــوف تيفي''

أفادت السلطات المحلية بإقليم فكيك أن طفلا أصيب في حادثة سير، يومه الخميس 11 يناير 2018، بعد أن صدمته شاحنة على مستوى السوق الأسبوعي لجماعة تندرارة بإقليم فكيك، حيث تعمدت مجموعة من الأشخاص عرقلة تدخل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وحالت دون عملها على تقديم المساعدة لشخص في خطر ونقله إلى المستشفى.

وحسب ''إخبارية'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ، تضيف السلطات المحلية بإقليم فكيك أنه أمام هذه التصرفات المنافية للقانون، اضطرت السلطات العمومية، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، للتدخل لفرض احترام القانون وتمكين سيارة الإسعاف من نقل الطفل.

هـــذا وقد أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر.