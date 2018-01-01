تورط شابين تسببا في انتحار مراهقة بعد ابتزاز أحدهما لها بسبب صور خليعة ﻿

ألقى رجال الدرك الملكي يوم أمس بمدينة سيدي بنور القبض على شابين من نفس المنطقة بسبب تورطهما في قضية انتحار مراهقة.

شوف تيفي

ألقى رجال الدرك الملكي يوم أمس بمدينة سيدي بنور القبض على شابين من نفس المنطقة بسبب تورطهما في قضية انتحار مراهقة.

وبهذا الخصوص علمت قناة " شوف تيفي" من أحد مصادرها أن فتاة تدرس في السنة الأولى ثانوي قد قامت بقتل نفسها عمدا يوم الاثنين الماضي حيث تناولت قرصا من الأقراص السامة لسم الفئران.

وتعود خيوط الواقعة حسب نفس المصدر إلى علاقة مشبوهة بين الضحية "الفتاة" وأحد شباب المنطقة الذي أرسلت له صورا خليعة لها سقطت بالخطأ في يد صديقه الذي استغل الوضع وبدأ بابتزاز الفتاة المراهقة بعد احتفاظه بالصور، وبلغ به الأمر إلى مقايضتها بأشياء ثمينة كانت تمتلكها مقابل مسح الصور من الهاتف النقال.

وبعد استيفائها كل الحلول الممكنة معه، بلغ بها الأمر إلى اختيار وضع حد لحياتها تجنبا للحرج مع عائلتها.