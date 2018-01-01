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عاجل وحصري..الوداد يفاجئ الجميع ويقرر الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 16:31 عاجل وحصري..الوداد يفاجئ الجميع ويقرر الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين | سبور
عاجل وحصري..الوداد يفاجئ الجميع ويقرر الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من البيت الودادي، أن إدارة فريق الوداد البيضاوي، قررت الاحتفاظ باللاعبين فهد أكتاو والنيجيري سيزوم شيكاتارا، بالرغم من عدم لعبهما بشكل رسمي خلال المباريات الرسمية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من البيت الودادي، أن إدارة فريق الوداد البيضاوي، قررت الاحتفاظ باللاعبين فهد أكتاو والنيجيري سيزوم شيكاتارا، بالرغم من عدم لعبهما بشكل رسمي خلال المباريات الرسمية.

وأكد المصدر ذاته أن إدارة الوداد، منحت الفرصة لهذين اللاعبين من أجل البقاء بالقلعة الحمراء في حال اقتناع المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه بجاهزيتهما التقنية والبدنية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد، فسخ أمس الأربعاء، عقود أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من رضى هجهوج ويوسف رابح وعبد العظيم خضروف.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المباريات الرسمية الوداد البيضاوي فهد أكتاو سيزوم شيكاتارا

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