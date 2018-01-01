يونس الراتي : إلغاء مجانية التعليم مشروع ''مشؤوم'' وخطوة خطيرة غير مسبوقة في تاريخ المغرب ﻿

انطلاقا من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي قامت الحكومة بتحضير مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي ينص في المادتين 42 و 45 على إلغاء مجانية التعليم في

شوف تيفي:

انطلاقا من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي قامت الحكومة بتحضير مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي ينص في المادتين 42 و 45 على إلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، و الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أن يمر بمحطات المجلس الوزاري و البرلمان ليخرج إلى حيز التنفيذ، ويفرض مشروع القانون هذا على الأسر أداء رسوم في التعليم العمومي الثانوي والجامعي تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وإلزام الأسر الميسورة بذلك دون الفقيرة.

وبهذا الخصوص قال يونس الراتي لـ''شوف تيفي'' رئيس الهيأة المغربية لأطر التربية و التكوين '' إن هذه الخطوة تعتبر خطيرة و غير مسبوقة في تاريخ المغرب و تكذب زيف شعار ''تعليم جيد للجميع''، حيث ظلت كل الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال تتغنى برفع شعاري مجانية و تعميم التعليم.

وأضاف نفس المتحدث بأن الكل كان ينتظر إجراءات تحفيزية حكومية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، إلا أن الحكومة خالفت التوقعات وجاءت بمشروع ''مشؤوم'' يضرب في العمق هذا الحق المكتسب، و الذي سيؤدي لا محالة إلى فوارق اجتماعية خطيرة و تكريس الانقطاع و الهدر المدرسيين، كون أغلب من يلج التعليم العمومي اليوم هم من أبناء الأسر المعدمة و شبه المتوسطة التي تعيش الفقر و الهشاشة .

وطالب يونس الراتي الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المخطط المشؤوم الذي يروم ضرب المدرسة العمومية و يكسر الاندماج الفردي و يكرس التقهقر المجتمعي، محملا المسؤولية الكاملة لكل الأطراف المشاركة في تمرير هذا القانون، و في الوقت نفسه يطالب كل من يهمه الأمر من نقابات و أحزاب سياسية و فعاليات مدنية التصدي لهذا المشروع التراجعي عن الحق في التعليم المجاني .