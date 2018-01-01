حصري..هذه هي حقيقة تعرض مواطن للكريساج بالقنيطرة وتصوير زوجته المهاجرة بأوروبا للفيديو ﻿

في جديد الفيديو الذي تداولته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، والذي قيل إنه يوثق لعملية ''كريساج'' بالقنيطرة، نفى مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' هذه المعطيات، وأكد أن الأمر يتعلق

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي تداولته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، والذي قيل إنه يوثق لعملية "كريساج" بالقنيطرة، نفى مصدر أمني لـ "شوف تيفي" هذه المعطيات، وأكد أن الأمر يتعلق بشجار بين متشردين كانا تحت تأثير الكحول.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور تداول هذا الفيديو، فتحت تحقيقا مكنها من تحديد منطقة وقوع هذا الشجار ، حيث تم الاستماع لحارس ليلي، ما ساهم في تحديد هوية المتشردين.

وأشار ذات المصدر أن ما تم تداوله بخصوص وقوع عملية سرقة وتصوير زوجة الضحية المقيمة بالديار الأوروبية لتفاصيلها بواسطة كاميرا هاتفها النقال لا أساس له من الحصة، مبرزا في الوقت نفسه بأن التحريات جارية لإيقاف المتشردين.