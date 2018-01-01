مدرب الرجاء سابقا قريب من الوداد البيضاوي ﻿

دخل رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري في مفاوضات مع مدرب بلجيكي وآخر تونسي من أجل تدريب الفريق لخلافة الحسين عموتة المُقال على خلفية النتائج السلبية.

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دخل رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري في مفاوضات مع مدرب بلجيكي وآخر تونسي من أجل تدريب الفريق لخلافة الحسين عموتة المُقال على خلفية النتائج السلبية.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومه الخميس-الجمعة، فإن كلا من هوغو بروس المدرب السابق للمنتخب الكاميروني وأندرليخت البلجيكي و فوزي البنزرتي المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي والترجي التونسي قريبان من القلعة الحمراء.

تجدر الإشارة، إلى أن الوداد وبالرغم من إحرازه لقب عصبة أبطال إفريقيا، إلا أنه بصم على الشطر الأول من البطولة الوطنية الاحترافية كارثي.