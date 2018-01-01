عموتة يفجرها في أول خروج إعلامي..مانادمش على مغادرتي الوداد...وهاعلاش تمت إقالتي من طرف الناصيري ﻿

كشف الحسين عموتة، المدرب المقال من تدريب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن رفضه القاطع لتدخل المكتب المسير في اختياراته التقنية من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في رحيله عن القلعة الحمراء.

" شوف سبور "

كشف الحسين عموتة، المدرب المقال من تدريب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن رفضه القاطع لتدخل المكتب المسير في اختياراته التقنية من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في رحيله عن القلعة الحمراء.

وأفاد عموتة في تصريح إعلامي، أنه غير نادم على مغادرة الفريق الأحمر خاصة وأن الجماهير وكل متتبعي الشأن الرياضي يعلمون جيدا أنه قدم كل ما لديه من أجل مصلحة الوداد إلى آخر لحظة له رفقة المجموعة، مؤكدا أن النادي ومنذ عودته من المونديال يعيش على وقع الخلافات التسييرية التي خلفت ظروفا غير ملائمة للاشتغال.

وبخصوص تدريبه لأحد الأندية الأجنبية، في فترة الانتقلات الشتوية، أكد المدرب السابق للوداد، أنه توصل بعروض رسمية من أندية عربية إلا أنه يفضل أن يستريح قبل العودة للميادين بداية من الموسم المقبل.