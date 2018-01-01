ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية ﻿

شهدت المدن التونسية مساء الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الاخيرة.

شوف تيفي:

شهدت المدن التونسية مساء الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الاخيرة.

ورشق شبان قوات الأمن شمال غرب البلاد بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس بريس.

وعرفت مدينة القصرين الواقعة في وسط البلاد الفقير تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن حيث حاول شبان تقل أعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وعمدوا أيضا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة، بحسب مراسل فرانس بريس.

كذلك شهدت مدينة طبرية احتجاجات عارمة حيث نزل عشرات المتظاهرين إلى شوارع هذه المدينة التي شيعت الثلاثاء رجلا توفي أثناء صدامات دارت ليلة الاثنين، وردت الشرطة على المتظاهرين برميهم بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد أحد السكان.