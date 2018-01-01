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حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى القضاء.. وهـــاعلاش

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 13:24 حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون
حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى القضاء.. وهـــاعلاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أن طليقة ''محمد الترك'' زوج الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' تستعد لجرها إلى القضاء وذلك بعدما ربحت الدعوة القضائية وحكمت المحكمة في البحرين بحقها الشرعي في حضانة

''شــوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أن طليقة ''محمد الترك'' زوج الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' تستعد لجرها إلى القضاء وذلك بعدما ربحت الدعوة القضائية وحكمت المحكمة في البحرين بحقها الشرعي في حضانة أولادهــا .

 وأضـــافت مصادرنا أن ''منى السابر'' مستاءة من ظهور ''دنيا باطما'' عبر وسائل الإعلام وذكر اسمها واتهامها بأخبار مزيفة تمس كرامتها خصوصا تلك التي تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء طلاقها من ''محمد الترك'' ، مشددة أنها لن تتنازل عن حقها وسترد في وقت لاحق على كل الاتهامات المنسوبة إليها في المحاكم المغربية.

 نفس المصادر أكدت أن ''منى السابر'' قد برأتها المحكمة بالبحرين سابقا من بعض التهم التي نسبت إليها من طرف زوجها السابق ''محمد الترك'' وزوجته الحالية ''دنيا باطما'' ، بعد اتهامها بالخيانة للتحايل على القضاء .

 وأوضــحت مصادرنا أن البحرينية ''منى السابر'' لا تستسيغ ظهور ''دنيـا باطما'' بوجه البراءة في البرامج التلفزية والمقابلات الإعلامية وعــدم تفويت الفرصة كلما أتيحت لها لتوجه أصابع الاتهام إليـها ، رغم أنها السبب الحقيقي في ''الطلاق''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الطلاق منى السابر دنيا باطمة

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