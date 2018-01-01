المنتخب المحلي يجري آخر حصة تدريبية قبل مباراة موريتانيا ﻿

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين يوم أمس الأربعاء حصة تدريبية ، استعدادا لمشاركته في منافسات ''الشان'' التي ستجرى أطوارها بالمغرب بالفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2018.

شوف سبور

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين يوم أمس الأربعاء حصة تدريبية ، استعدادا لمشاركته في منافسات "الشان" التي ستجرى أطوارها بالمغرب بالفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2018.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية فإن السيد جمال سلامي ، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين ركز خلال هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بالملعب الملحق بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، على الجانب التقني والتكتيكي.

وسيحل المنتخب الوطني يوم غد الجمعة بمدينة الدار البيضاء من أجل إجراء آخر حصة تدريبية له بحضور وسائل الإعلام ، قبل الدخول في غمار منافسة كأس إفريقيا السبت المقبل عبر بوابة المنتخب الموريتاني .

جدير بالذكر، أن قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أوقعت النخبة الوطنية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان.