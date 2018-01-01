 تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي | نت 2.0

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي | دولي

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 12:57 تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي
تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية
قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات

"شـــوف تيفي"

 قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات اقتصادية، بينما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية.

 وفـــي هذا الصدد قال شهود لرويترز إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن منها الليلة الماضية، عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة، وانتشر الجيش أيضا في مدن سوسة وقبلي، سعيا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفا للمتظاهرين في مدن عدة، حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" .

 وفي هذا السياق اجتاحت الاحتجاجات تونس منذ الاثنين، رفضا لقرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية، وشملت احتجاجات الليلة الماضية مدنا أخرى بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق، وفق "رويترز".

 وجدير بالذكر القوات الأمنية اعتقلت نحو 300 شخص تورطوا في أعمال تخريب وسلب الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة إلى حوالى 600 شخص.

 هـــذا وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد اتهم الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد بعدم التحلي بالمسؤولية، والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي القوات الأمنية الاحتجاجات تونس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي | دولي

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة | دولي

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حمدي لـ شوف سبور : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان | تسجيلات صوتية
منذ 2 دقائق

حمدي لـ '' شوف سبور'' : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي | بــووز

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة

نسولو الناس: المغاربة فرحانين ببادرة كتمكنهم من وضع شكاياتهم بموقع على الانترنت..وها شنو قالوا | نسولو الناس

نسولو الناس: المغاربة فرحانين ببادرة كتمكنهم من وضع شكاياتهم بموقع على الانترنت..وها شنو قالوا

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي
منذ 10 دقائق

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.