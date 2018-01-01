بعد كوتينيو.. برشلونة يحسم في صفقته الثانية ﻿

أعلن فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم صباح يومه الخميس، عن توصله لاتفاق لضم قلب الدفاع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي مقابل 11,8 مليون يورو، وحسب ما ذكره النادي

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أعلن فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم صباح يومه الخميس، عن توصله لاتفاق لضم قلب الدفاع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي مقابل 11,8 مليون يورو، وحسب ما ذكره النادي الكتالاني فإن عقد اللاعب البالغ من العمر 23 سنة سيمتد حتى عام 2023 ببند جزائي مقداره 100 مليون يورو .

يشار أن اللاعب مينا "خاض 49 مباراة مع فريقه البرازيلي مسجلا 9 أهداف، كما سجل 3 أهداف مع المنتخب الكولومبي في 9 مباريات منذ يونيو 2016".

تجدر الإشارة، إلى أن برشلونة تعاقد الأسبوع المنصرم، مع المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من ليفربول بمبلغ قدر بـ 160 مليون يورو.