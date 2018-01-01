الترجي قريب من ضم نجم الرجاء ﻿

عرض نادي الترجي التونسي لكرة القدم مليون دولار للتعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب الوطني المحلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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عرض نادي الترجي التونسي لكرة القدم مليون دولار للتعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب الوطني المحلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها ليومه الخميس-الجمعة، فإن النادي التونسي اضطر إلى رفع عرضه إلى مليون دولار بعدما رفض مسؤولو الفريق الأخضر مبلغ 500 ألف دولار التي اقترحها الترجي في البداية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بدر بانون رفض عرض الترجي والانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لرغبته في الاستمرار في الدفاع عن ألوان فريقه الحالي إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2018.

هذا ويملك بانون حظوظا كبيرة للمشاركة في كأس العالم بروسيا بعدما وجه له الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة في المباريات الأخيرة.