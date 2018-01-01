عاجل وهام للجماهير الودادية..هذا هو موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد ومازيمبي ﻿

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يومه الخميس، عن الموعد الخاص بمباراة الكأس الممتازة الإفريقية والتي ستجمع شهر فبراير المقبل بين فريق الوداد البيضاوي حامل لقب كأس عصبة الأبطال الإفريقية وفريق تي

"شوف تيفي"

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يومه الخميس، عن الموعد الخاص بمباراة الكأس الممتازة الإفريقية والتي ستجمع شهر فبراير المقبل بين فريق الوداد البيضاوي حامل لقب كأس عصبة الأبطال الإفريقية وفريق تي بي مازيمبي الكونغولي.

وأوضح "الكاف" أن مباراة الكأس الإفريقية الممتازة التي ستجمع بين أقوى فريقين بالقارة الإفريقية خلال سنة 2017، ستجرى بين الأيام 23 و 24 و25 فبراير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة السوبر الإفريقي بين فريق الوداد البيضاوي الذي اختاره الكاف كأفضل فريق في القارة السمراء خلال سنة 2017، وخصمه المرعب "تي بي مازيمبي"، ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء.