هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم ﻿

كشفت الأبحاث الجديدة أن دواء الآيبوبروفين له مخاطر على الرجال، حيث يتسبب في إعاقة إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال.

"شوف تيفي"

كشفت الأبحاث الجديدة أن دواء الآيبوبروفين له مخاطر على الرجال، حيث يتسبب في إعاقة إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال.

وحسب ما كشف عنه موقع "الوطن نيوز" المصري يومه الخميس، فقد أكدت الدراسة أن استخدام مسكن الألم على المدى الطويل دون وصفة طبية يؤدي إلى قصور في الغدد التناسلية، وهي حالة منتشرة بين كبار السن من الرجال، وترتبط بحدوث اضطرابات إنجابية وجسدية.

وأضاف الموقع ذاته أن الباحثين، توصلوا من خلال تجربة سريرية مدتها 6 أسابيع، بمشاركة 31 شخصا من الذكور، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، إلى أن الدواء يتسبب في تراجع الصحة الإنجابية لدى الذكور.

وقال الباحثون: "تتناول دراستنا هذه المسألة من خلال توسيع البيانات التي تبين الآثار المضادة للأندروجين في المسكنات، وتشير إلى أن مثل هذه المركبات قد تسبب مشاكل تناسلية لدى البالغين".