انفراد.. عودة كافة الإلتراس الرجاوية إلى المدرجات ﻿

علمت '' شوف سبور''، من مصادر موثوق بها، أن كافة الإلتراس المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ستعود بثقلها لمدرجات الملاعب المغربية خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"، من مصادر موثوق بها، أن كافة الإلتراس المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ستعود بثقلها لمدرجات الملاعب المغربية خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وأكدت ذات المصادر، أن خروج زكرياء بالقاضي المعروف بالسكوادرا من السجن، ساهم بقوة في جمع شمل الجماهير الرجاوية بكافة أقطابها، مؤكدة أن كلا من التراس "غرين بويز" و"الإيكلز" إضافة إلى "درب السلطان" ستعود بقوتها بتنسيق وتحت إشراف كابو الرجاء " سكوادرا".

هذا وقد عبرت المجموعات عن سعادتها للإفراج عن سكواردا كابو الرجاء، متمنية أن تكون عودتة للمدرجات فأل خير على النادي وإنهاء الموسم بالتتويج بالبطولة الإحترافية.