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بالفيديو.. حمدي لـ '' شوف سبور'' : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 11:42 بالفيديو.. حمدي لـ شوف سبور : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان | سبور
بالفيديو.. حمدي لـ '' شوف سبور'' : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان
أكد علي حمدي منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والمرشح لخلافة سعيد حسبان، اليوم الخميس، أنه لن يتنازل عن الرئاسة لأي مرشح آخر خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد الجمعة.

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

أكد علي حمدي منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والمرشح لخلافة سعيد حسبان، اليوم الخميس، أنه لن يتنازل عن الرئاسة لأي مرشح آخر خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد الجمعة.

وقال حمدي في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه قدم ترشيحه لرئاسة الرجاء في الوقت الذي تخلى عنها كل المنخرطين، نافيا انسحابه لصالح المرشح الجديد يوسف بوعبيد كما عممته بعض الصفحات الرجاوية عبر '' فيسبوك''.

وتابع قائلا :'' لازلت في سباق الرئاسة ولن أتخلى عنها مهما كلفني الأمر''.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف بوعبيد مدير شركة متخصصة في المال والأعمال قد أعلن ترشيحه يوم أمس الأربعاء في اجتماع مع المنخرطين.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب علي حمدي الرجاء البيضاوي

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