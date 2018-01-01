فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام لص بسرقة ضحيته بطريقة بشعة في وقت متأخر من الليل.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام لص بسرقة ضحيته بطريقة بشعة في وقت متأخر من الليل.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله وقعت خلال الأسبوع الجاري بمدينة القنيطرة، حيث تعرض مهاجر مغربي مقيم بالديار الأوروبية لاعتداء شنيع على يد لص خطير، موضحين بأن زوجة الضحية هي من تكلفت بتصوير مشاهد هذا الفيديو الخطير.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية باعتقال اللص وتسليمه للعدالة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين بنفس الطريقة.