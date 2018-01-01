الجامعة توجه ضربة موجعة لعصام الراقي ﻿

رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمكين اللاعب عصام الراقي من رخصة المغادرة من أجل اللعب للرائد السعودي.

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رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمكين اللاعب عصام الراقي من رخصة المغادرة من أجل اللعب للرائد السعودي.

وكشف مصدر جامعي أن جامعة لقجع استندت في قرارها إلى رفض إدارة الرجاء البيضاوي الترخيص لعميدها وتشبثها بالعقد الذي يربطه بها إلى غاية يونيو المقبل مشيرا إلى أن الجامعة لا يمكنها أن تتخذ قرارا في هذا الموضوع، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، الجمعة.

وقال حسن الفيلالي رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة إن الراقي ملزم بتقديم دفوعاته للحسم عما إذا كان محقا في فسخ عقده من جانب واحد، ونفى المصدر ذاته، تدخل الفيفا في الموضوع بما أن القضية شأن داخلي.

وقرر الرجاء البيضاوي تقديم شكاية لدى الاتحاد الدولي ضد الراقي والرائد السعودي معتبرا أن الصفقة لاغية، باعتبار أن عقد اللاعب مستمر إلى 30 يونيو المقبل كما توصل بجميع رواتبه الشهرية، كما طالب الرجاء بتعويضات مالية ومعاقبة الفريق السعودي.