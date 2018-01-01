 تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي | نت 2.0

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي | دولي

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 09:49 تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي | نت 2.0
تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي
حذر مركز أبحاث بريطاني من وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''، في حال تعرضت أي دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة لهجمات تنفذها عصابات القرصنة الإلكترونية.

"شـــوف تيفي"

حذر مركز أبحاث بريطاني من وقوع ضربة نووية "غير متعمدة"، في حال تعرضت أي دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة لهجمات تنفذها عصابات القرصنة الإلكترونية.

وفي هذا الصدد أشار المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في تقرير حديث له، إلى "نقاط ضعف" في الأنظمة التي تتحكم في الأسلحة النووية، مما قد يؤدي إلى وصول معلومات خاطئة إلى صناع القرار، وقال التقرير الذي سلطت عليه الضوء صحيفة "تايمز" البريطانية: "نقاط الضعف الإلكترونية في الأنظمة المشغلة للأسلحة النووية تمثل خطرا كبيرا". حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأضاف: "في أسوأ الحالات قد تعمل الهجمات الإلكترونية على إرسال معلومات خاطئة بشكل متعمد (للأنظمة) مما يؤدي إلى إطلاق أسلحة نووية دون قصد"، وعزا التقرير إمكانية حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي، إلى أن هذه الأنظمة طورت قبل التقدم الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الكمبيوتر، في وقت لم تكن به الهجمات الإلكترونية في الحسبان، وأردف التقرير: "نتيجة لذلك فإن الاستراتيجيات النووية حاليا قد تغفل الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنظمة النووية".

وجــدير بالذكر أن الدول التي تعلن امتلاكها للأسلحة النووية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلا أن هناك قوى نووية أخرى منها إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحرب نووي تحذير الأسلحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفجار هاتف أيفون بمتجر آبل وهذه حصيلة المصابين | نت 2.0

انفجار هاتف أيفون بمتجر ''آبل'' وهذه حصيلة المصابين

صاحب الفايسبوك مارك يُحارب الكراهية عبر الموقع الأزرق | نت 2.0

صاحب الفايسبوك ''مارك'' يُحارب الكراهية عبر الموقع الأزرق

الواتساب يتوقف عن الاشتغال في هذه الهواتف | نت 2.0

الواتساب يتوقف عن الاشتغال في هذه الهواتف

عاجل.. هذه هي أسباب توقف تطبيق واتساب عن العمل ليلة رأس السنة | نت 2.0

عاجل.. هذه هي أسباب توقف تطبيق ''واتساب'' عن العمل ليلة رأس السنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كسيدة خايبة بزاف بالليل وسط كازا: سيارة تعجنات والبنات كيبكيو | بــووز
منذ 6 دقائق

بالفيديو..كسيدة خايبة بزاف بالليل وسط كازا: ''سيارة تعجنات والبنات كيبكيو''

بالفيديو..هذا ما قاله المسؤول عن الشركة الوسيط بين الفيفا ووكالة الأسفار أطلس فوياج بخصوص عروض السفر إلى روسيا خلال المونديال | بــووز

بالفيديو..هذا ما قاله المسؤول عن الشركة الوسيط بين الفيفا ووكالة الأسفار ''أطلس فوياج'' بخصوص عروض السفر إلى روسيا خلال المونديال

حمدي لـ شوف سبور : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان | تسجيلات صوتية

حمدي لـ '' شوف سبور'' : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي | بــووز

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي
منذ 20 دقيقة

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.