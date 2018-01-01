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هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 09:31 هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس وليلة الجمعة ، أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح مع نزول بقايا من الأمطار الضعيفة بالريف والغرب، والسايس والشاوية وشمال المنطقة الشرقية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس وليلة الجمعة ، أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح مع نزول بقايا من الأمطار الضعيفة بالريف والغرب، والسايس والشاوية وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيكون الطقس مستقرا فيما بعد بمجموع البلاد مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فيما ستتكون كتل ضبابية محليا قرب السواحل الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وسيظل الطقس باردا مع تكون الجريحة أو الجليد محليا بالمرتفعات وبالهضاب العليا.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية وشمالية عموما بباقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و06 درجات بالهضاب الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط وشمال السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 05 و11 درجة شمال المنطقة الشرقية واللوكوس والرحامنة وتانسيفت والحوز وسوس وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق الشرقية وبالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الغربية للأطلس والسهول الأطلسية شمال آسفي، وما بين 17 و 22 درجة بالشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل إلى ما بين 23 و28 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية ما بين الناظور والسعيدية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل المتوسطية والبوغاز وبالسواحل الأطلسية ما بين طرفاية وبوجدور، وقوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

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المغرب شوف تيفي الطقس مديرية الأرصاد الجوية السواحل

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